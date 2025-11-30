صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و103 شهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء (شهيدان جديدان، 1 انتشال) ومصابين انثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356، وإجمالي الإصابات 908، وإجمالي الانتشال 607.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,103 شهداء و170,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.