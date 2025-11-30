 صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و103 شهداء - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 3:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و103 شهداء


نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 1:55 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 1:55 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء (شهيدان جديدان، 1 انتشال) ومصابين انثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356، وإجمالي الإصابات 908، وإجمالي الانتشال 607.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,103 شهداء و170,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك