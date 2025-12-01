هرتسوج: طلب العفو عن نتنياهو يثير قلقا كبيرا بالمجتمع الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قال إنه سيتعامل مع الأمر بدقة وموضوعية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، إن مسألة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو "تثير جدلا واسعا وقلقا كبيرا" داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: "من الواضح أن مسألة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو تثير جدلا واسعا، وتُثير قلقا بالغا لدى الكثيرين في البلاد، من مختلف الطوائف".

وأكد هرتسوغ انه سيتعامل مع الأمر "بدقة وموضوعية"، مضيفا: "سأضع في اعتباري فقط المصلحة العليا لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي".

والأحد، قدم نتنياهو طلبا إلى الرئيس الإسرائيلي لمنحه العفو من تهم الفساد التي تنظر فيها المحكمة المركزية وينفيها هو جملة وتفصيلا.

وقد أحدث الطلب انقساما إسرائيليا، إذ أيد وزراء في الحكومة منحه العفو، بينما طالبت المعارضة الرئيس عدم الموافقة، "لرفض نتنياهو الإقرار بالذنب والخروج من الحياة السياسية".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد يستغرق هرتسوغ أسابيع عديدة قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

من جهتها، كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.