مسئول تركي يحذر: أزمة المياه تهدد بحروب وهجرات كبرى وأزمات عالمية

حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات اجتماعية واقتصادية، وموجات هجرة واسعة، وحتى حروب مستقبلية، بسبب تفاقم مشكلة المياه في العالم.

وجاءت تصريحات غيزلي غيدر لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للمياه، المنعقد في مدينة مراكش شمالي المغرب، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة.

ويُنظم المؤتمر بين 1 و5 ديسمبر الجاري، من قبل وزارة التجهيز والماء المغربية، بالشراكة مع الرابطة الدولية للمياه، تحت شعار: "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف".

وقال المسؤول التركي إن "مشكلة المياه قد تتسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة، وربما تؤدي إلى إفراغ بعض المناطق من سكانها بسبب موجات هجرة كبرى، وهو عبء قد يصبح فوق قدرة البشرية على الاحتمال".

وأضاف أن "حل أزمة المياه يعني القدرة على حل كثير من الأزمات المرتبطة بها"، مؤكدا أن "أزمة المياه باتت ظاهرة عالمية يمكن أن تؤثر على الإنتاج الزراعي، وتدفع إلى الهجرة، بل قد تشعل صراعات مسلحة".

وشدد غيزلي غيدر على أن العالم بأسره، وخاصة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، يواجه تحديا كبيرا على مستوى الموارد المائية، مشيرا إلى أن "شح المياه أو تغير أنماطها مقارنة بالماضي أصبح من أبرز التحديات في المنطقة".

وأوضح أن المؤتمر يناقش مختلف الإشكالات المرتبطة بالبنى التحتية والحلول التقنية، مضيفا: "سنحاول خلال المؤتمر وضع أسس واضحة للحلول الجديدة، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية أو الموارد البشرية".

وأشار إلى أن تركيا تشارك في المؤتمر بوفد موسع من وزارة الزراعة والغابات، يضم أكثر من 20 مسؤولا ورؤساء الوحدات المعنية، إلى جانب مشاركة وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يوماقلي.

وأكد غيزلي غيدر أن بلاده ستنظم الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للمياه عام 2027، لافتا إلى أن تركيا تشارك بفعالية في جلسات المؤتمر "لتقديم رؤيتها وموقفها بشأن قضايا المياه، وتعزيز التواصل الدولي وتبادل الخبرات".

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من 100 دولة، لمناقشة التحديات الكبرى المرتبطة بإدارة الموارد المائية، في ظل آثار التغير المناخي، والنمو السكاني، والتحولات التكنولوجية. كما يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الأمن المائي العالمي.