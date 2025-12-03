العربية للتصنيع توسع شراكاتها الدولية وتتعاون مع Sofema الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات

شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض الدفاع الدولي EDEX 2025، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة وشركة Sofema الفرنسية، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في صيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وقام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بحضور قيادات الجانبين.

وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين الهيئة وكبرى الشركات العالمية، مشيدًا بخبرة شركة Sofema وتميزها في مجالات الصيانة وعمرة المحركات. وأضاف سيادته أن الاتفاقية تشمل التعاون في أعمال صيانة وعمرة وإصلاح محرك LARZAC المستخدم على طائرات ألفا جيت، مع الاعتماد على القدرات الفنية والتكنولوجية المتطورة بمصنع المحركات.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة تستهدف من خلال هذا التعاون أن تصبح مصانعها وفي مقدمتها مصنع المحركات مركزًا إقليميًا لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويعزز قدرات الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب فريديريك تيسيراند، رئيس مجلس إدارة شركة Sofema، عن تقديره للمستوى المتقدم للإمكانات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن معايير الجودة التي تتبناها شركته وجد تطبيقها الفعلي داخل مصنع المحركات، الأمر الذي يعزز فرص نجاح التعاون المشترك ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة المستقبلية.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون الدولي وتوطين تكنولوجيا الصناعات المتقدمة، بما يدعم الصناعات الدفاعية المصرية ويدفعها نحو مزيد من التطور والانفتاح على الأسواق العالمية.