حماس: الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى تعمّد قتل أحد الصحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وتابع: «استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم، يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها».

وجدّد قاسم دعوته للوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى التحرك لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان