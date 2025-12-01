الداخلية السورية: القبض على متزعّم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على متزعّم ما كان يُعرف بـ" ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق".

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبدالغني، في بيان صحفي نشرته الداخلية اليوم، "استناداً إلى معلومات دقيقة، تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في المحافظة، من إلقاء القبض على المدعو سامي أوبري، متزعّم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق، لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين في المحافظة".

وأضاف، أن "التحقيقات الأولية أظهرت تورّطه في قمع المظاهرات السلمية مع بداية الثورة السورية، إضافةً إلى مشاركته في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتوليه قيادتها حتى عام 2017".

وطبقا للبيان، "أشرف أوبري، خلال تلك الفترة، على سلسلة واسعة من الانتهاكات، من ضمنها إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية للنظام السابق، فضلاً عن تقارير موثقة بشأن تورطه في نهب ممتلكات المهجّرين قسراً من مدينة حلب عام 2016".

وحسب البيان، "عين أوبري في أواخر عام 2017، مسؤولاً للعلاقات العامة في الميليشيا ذاتها، واستمر في التنسيق مع تشكيلات طائفية مرتبطة بالنظام السابق، قبل أن يفرّ إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب. وقد أُلقي القبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد متسللاً".

وأكد عبدالغني، أن "الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص لضمان محاسبته وفق أحكام القانون".