أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار رقم 418 لسنة 2025 بشأن تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لدورة تمتد من 2025 حتى 2029.

ووفقًا للقرار، جاءت التعيينات استنادًا إلى نتائج الانتخابات وترشيحات اتحاد الصناعات، بهدف استكمال تشكيل مجالس الإدارات ودعم خطط تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويبرز ضمن التشكيلات الجديدة حضور الدكتور مدحت نافع عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، بما يمثله من خبرة اقتصادية وإدارية تعزز قدرة القطاع على مواكبة تحديات السوق وتطوير منظومة الموارد التعدينية.

وشملت التعيينات المعتمدة:

غرفة البترول والتعدين:

مدحت محمد نافع - علاء الدين إمام – مدحت يوسف موسى.

غرفة صناعة الجلود:

شريف يحيى – باسل محمد لطفي – محمد نجم.

غرفة صناعة السينما:

عبدالرحيم كمال – عمرو الليثي – تامر نصر.

غرفة دباغة الجلود:

محمد حمدي – جبرائيل نبيل خوري.

غرفة الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

أحمد زكي الجباس – محمود محرز – محمد عثمان.

غرفة الأدوية والتجميل والمستلزمات الطبية:

أشرف الخولي – السعيد كامل – محمد ماجد المنشاوي.

غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

خالد إسماعيل – محمد شبل – أيمن محمد عصام.

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية:

محمد أكمل سيد – عادل سمير – محمد لطفي عطا.

غرفة التطوير العقاري:

محمد المنشاوي – أحمد طه منصور – عمر هشام طلعت مصطفى.

غرفة الحرف اليدوية:

مادلين مجدي – أنطوان متري – نرمين حامد.

غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات:

مجدي طلبة – ناجي توما – أحمد منير عزالدين.

غرفة الدعاية والإعلان:

سامح عزالدين – هاني أبو شريف – عاصم خليفة.

غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية:

إسلام سالم – أحمد عطية – أحمد فهمي، مع استكمال مقعد كبار الصناع بتعيين حسام شوقي.

غرفة الصناعات النسيجية:

أحمد عبدالرحمن محمد – شريف وجدي مؤمن – أحمد محمد عبدالستار عرفة.

غرفة الصناعات الغذائية:

رنا محمد نبيه – هاني نبيه برزي – حاتم حسين عبدالرحمن.

غرفة صناعة الحبوب:

وليد لطفي أبو عوف – أيمن صلاح خطاب – صابر صلاح أبو دنقل.

غرفة الصناعات الكيماوية:

محمود منير سليمان – محمد محمد إبراهيم – حسن عبدالعليم.

غرفة الصناعات المعدنية:

محمد السعداوي – عمرو لبيب – محمود فكري.

غرفة الصناعات الهندسية:

عماد زكي السويدي – كريم غبور – بهاء بديع ديمتري.

غرفة مواد البناء:

عمرو فتحي مبروك – كمال ممدوح جبر – حسن سيد إبراهيم جبر.

غرفة الأخشاب والأثاث:

نهى يحيى كامل – محمد عبدالفتاح – نبيل عدلي، مع استكمال مقاعد كبار الصناع: محمد الجلاد – نصر حسين – مجدي رزق.

غرفة الطباعة والتغليف:

أشرف إمام – جورج نوبار – محمد خالد.

وأشار القرار إلى أن الغرف الصناعية ستعقد اجتماعاتها لانتخاب هيئات مكاتبها خلال الفترة من 21 إلى 28 ديسمبر 2025، تمهيدًا لاعتماد التشكيل النهائي وبداية الدورة الجديدة.