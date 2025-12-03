انتظام التصويت في انتخابات مجلس النواب بدوائر إطسا وبندر الفيوم وأبشواي

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، العملية الانتخابية بمحافظة الفيوم، إيذانا ببدء جولة الإعادة بدائرة مركز إطسا، والجولة الأولى في دائرتي مركز وبندر الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق؛ ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، وسط استعدادات مكثفة أعلنتها المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط ويسر.

وشهدت اللجان الانتخابية منذ الدقائق الأولى لفتح أبوابها توافدا ملحوظا لكبار السن من الرجال والسيدات، فيما حرص شباب المتطوعين على تقديم المساعدة للناخبين في التعرف على أرقام لجانهم وأماكنها، بما يسهم في تيسير عملية التصويت.

وتُجرى جولة الإعادة بالدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، ويتنافس خلالها أربعة مرشحين، وهم:

أكرم شعت (حزب مستقبل وطن)، ياسر يلومه (حزب حماة الوطن)، مصطفى عبداللطيف البنا (مستقل)، والدكتور حسام خليل (مستقل).

وفي الدائرة الأولى، ومقرها مركز الفيوم، تدور منافسة بين ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، أبرزهم: سيد سلطان (حزب الشعب الجمهوري)، محمد محمود (حزب مستقبل وطن)، محمد ربيع العمدة (الجبهة الوطنية)، واللواء علي أيوب، ومحمد فؤاد زغلول، وأحمد جابر (مستقلون).

كما يتنافس في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبشواي، ستة مرشحين على مقعدين، أبرزهم: يوسف الشاذلي (حزب مستقبل وطن)، علاء العمدة (الجبهة الوطنية)، اللواء محمد تعيلب، المهندس مصطفى مؤمن، والدكتور إبراهيم حسين (مستقلون).

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عقد اجتماعا موسعا مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا على رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء عملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن مشاركة فعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الانتخابي.

شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وعدم المشاركة في أي تجمعات انتخابية أو حملات دعائية، وأهمية الربط المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، مع التنسيق الدائم مع مديريات الخدمات وشركات المرافق، وتواجد ممثلي هذه الجهات بمركز السيطرة طوال أيام الانتخابات، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو معوقات قد تطرأ.