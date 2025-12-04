أصيب أب فلسطيني وابنته، الخميس، إثر إحراق مستوطنين إسرائيليين مركبتهما في الضفة الغربية المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية، في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن طواقمها "تتعامل مع إصابة رجل وابنته جراء اعتداء مستوطنين عليهم قرب مستوطنة عيلي، وإحراق المركبة الخاصة بهما"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

ويأتي الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على الطرقات والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 2144 اعتداء في الضفة الغربية الشهر الماضي، بينها 1523 نفذتها قوات الجيش و621 ارتكبها المستوطنون.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.