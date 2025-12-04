3 جوائز لمصر في حفل توزيع جائزة التميز الحكومي العربي

- محافظ القاهرة أفضل محافظ.. ومشروع الأسمرات أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع.. ولمياء مصطفى أفضل موظفة حكومية

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، حفل توزيع جائزة التميـز الحكومي العربي في دورتها الرابعة بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الإمارات، وبرعاية كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الاماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي.

وفاز إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجائزة أفضل محافظ، وحصلت على جائزة أفضل موظفة حكومية لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب، كما حصل مشروع الأسمرات على جائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع.

وحصلت فلسطين ممثلة في الخدمات الصحية الحكومية على تكريم خاص بشأن مبادرات متميزة في الوطن العربي، كما نال كل من العراق والأردن والبحرين نخبة من الجوائز في هذا الإطار.

من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية في كلمته أمام الحفل إن "جائزة التميز الحكومي العربي لا تقتصر على كونها لحظة تكريم أو لفتة تقدير للجهات أو الأفراد من أصحاب الإنجاز المتميز في العمل الحكومي ولكنها رسالة ونداء لكل مستويات العمل الحكومي في عالمنا العربي بأن المبادرة لتغيير الواقع وتطويره هي أمر ممكن، بل واجب".

وأضاف أن "العمل الحكومي يتعين أن يكون رافعة للتغيير، وحاضناً لروح المبادرة والابتكار والتفكير خارج الصندوق"، مشيرا إلى أن ما يجمع الفائزين اليوم هو روح المبادرة وجرأة تغيير الواقع إلى الأفضل، على نحو مدروس ومخطط وهذه هي الروح المطلوبة في العمل الحكومي.

كما أعرب عن تطلعه أن تكون هذه الجائزة حافزًا يدفع بالحكومات إلى تبني نهج الابتكار والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والتنافس الشريف من أجل بناء مؤسسات رشيقة وفعّالة قادرة على مواكبة التحديات المتزايدة، وعلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن العربي.

يشار إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي، تعد الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وقد تم إطلاق الجائزة في مايو 2019، لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات.