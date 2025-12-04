سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، لموقع «تلفزيون سوريا»، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت في القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً بينهما بالقرب من خزان المياه المهدّم في المنطقة.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال باشر بتفتيش سيارات المارة، وقطع الطريق بين قريتي الصمدانية والعجرف، في محاولة لتقطيع أوصال محافظة القنيطرة وفصل القرى عن بعضها.

ويأتي ذلك خلال زيارة يجريها وفد من قوات الأمم المتحدة في بلدة بيت جن بريف دمشق، بهدف الاطلاع على الأضرار والانتهاكات التي خلّفها جيش الاحتلال في المنطقة.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث توغلت أمس الأربعاء، دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سيارتين محملة بالجنود في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط.

ويأتي التوغل بعد ساعات قليلة من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية أوفانيا بريف القنيطرة وتفتيشه.