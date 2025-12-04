ترامب يهاجم مجددا المهاجرين الصوماليين والنائبة إلهان عمر: يجب طردها من بلادنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف المهاجرين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، والنائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض، الأربعاء، حيث قال إن ولاية مينيسوتا الآن "جحيم"، ويجب على المهاجرين الصوماليين مغادرتها، مضيفا: "لقد دمروا بلادنا، ودائما يشتكون".

كما هاجم النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، قائلا: "يجب ألا تكون عضو في الكونغرس، ويجب أن تُطرد من بلادنا".

ووصف ترامب رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فري، الذي يدعم الجالية الصومالية في الولاية، بأنه "أحمق".

بدورها النائبة عمر وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردت قائلة: "رسالتي لترامب: خطاب الكراهية لن ينفع. الأمريكيون من أصول صومالية باقون هنا".

وكان دونالد ترامب قد أعلن في 22 نوفمبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا.

كما جدد ترامب الثلاثاء رفضه لبقاء المهاجرين القادمين من الصومال، التي وصفها بأنها "بلد بالكاد يُعد بلدا"، ونعت عمر بأنها "عديمة الكفاءة، وفظيعة، ومجرد قمامة".