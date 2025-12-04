الحكومة الألمانية تخطط لإلزام شركات السيارات بتركيب أنظمة تحذير عند فتح الأبواب

يعتزم مجلس الوزراء الألماني تعزيز حماية راكبي الدراجات من الحوادث الخطيرة الناجمة عن فتح أبواب السيارات بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية استنادا إلى وزارة النقل أن الحكومة تخطط لإلزام شركات تصنيع السيارات بتركيب أنظمة تحذير عند فتح الأبواب، وذلك لتجنب هذا النوع من الحوادث.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزير النقل الألماني باتريك شنيدر قولها: "الحكومة الألمانية تعالج هذا الموضوع بأولوية قصوى".

وأضافت المتحدثة أن راكبي الدراجات "الذين يمرون بالقرب من السيارات المتوقفة" معرضون بشكل خاص للخطر، مؤكدة أن الحكومة تخطط لإلزامية إدخال أنظمة مساعدة مثل التحذير عند فتح الأبواب لتفادي هذه الحوادث.

ورحب النادي الألماني العام للدراجات بالخطة. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، كارولين لودمان، للصحيفة: "نطالب منذ سنوات بأن تصبح تجهيزات السيارات بنظام تحذير عند فتح الأبواب ونظام الإيقاف التلقائي إلزامية".

وكانت حادثة وفاة الممثلة في مسلسل "تراومشيف" فاندا بيردلفيتس /41 عاما/ قبل أسابيع قد أثارت جدلا واسعا، حيث توفيت إثر اصطدامها بباب سيارة فتحه راكب مجاور للسائق /28 عاما/ في 28 سبتمبر الماضي في حي روترباوم بمدينة هامبورج، دون أن ينتبه لحركة الدراجات، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة توفيت على إثرها في المستشفى.