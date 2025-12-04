إرجاء طرح البرنامج الألماني لحماية المناخ إلى مارس 2026

لا يعتزم وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر، تقديم برنامج حماية المناخ الخاص بالحكومة الألمانية خلال العام الجاري كما كان مقررا.

وقال وكيل وزارة البيئة، يوخن فلاسبرات، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "بعد أن علمنا في الوقت الحالي أننا لن نتلقى هذا العام أي خطاب إنذار من المفوضية الأوروبية، ستقدم الحكومة الألمانية برنامج حماية المناخ الجديد وفقا لقانون حماية المناخ بحلول مارس 2026".

ويحدد برنامج حماية المناخ كيفية تحقيق الحكومة للأهداف الوطنية في هذا المجال، ويشارك في إعداده جميع الوزارات. وفي السنوات الماضية تخلف قطاعا النقل والبناء عن تحقيق الأهداف.

وكان شنايدر، أعلن مرارا عزمه تقديم البرنامج بحلول نهاية هذا العام.

وعزت الوزارة، الإرجاء إلى وضع حماية المناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ توجد إلى جانب الأهداف الوطنية أهداف أوروبية أيضا، وبما أن هذه الأهداف ستتحقق إجمالا خلال العام الجاري، لم يعد هناك حاجة لاتخاذ قرار حكومي قبل نهاية العام.

وأضافت الوزارة: "نستغل هذا الوقت الآن لإعداد برنامج شامل ومدروس يستند إلى مدخلات علمية وبالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية".

وينص القانون، على أن تقدم أي حكومة اتحادية جديدة برنامج حماية المناخ خلال 12 شهرا من تشكيلها، وبما أن الجلسة التأسيسية للبرلمان الحالي عُقدَت في 25 مارس الماضي، فإن أمام شنايدر مهلة حتى نهاية مارس المقبل.

وتستهدف ألمانيا خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وهو هدف يرى الخبراء أن البلاد ستفشل في تحقيقه.

كما تسعى ألمانيا لأن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2045، أي لا تطلق غازات دفيئة أكثر مما يمكن تخزينه.

ووفقا للاتفاقات الأوروبية، يجب أن تخفض ألمانيا انبعاثاتها حتى 2030 بنسبة 50% مقارنة بعام 2005.

وقال متحدث باسم الوزارة: "ألمانيا قطعت بالفعل شوطا كبيرا في حماية المناخ"، مشيرا إلى أن الانبعاثات انخفضت منذ عام 1990 بنحو 50%، مضيفا أن الهدف الآن هو البقاء على المسار الصحيح ليس فقط حتى 2030، بل أيضا في طريق الوصول إلى الحياد المناخي في 2045 "من خلال إجراءات إضافية تشمل جميع القطاعات، وهو ما يتطلب مشاركة جميع الوزارات المعنية".