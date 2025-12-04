الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا تتفاوض بشأن خطط التمويل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، للتفاوض بشأن توزيع الأموال العامة وتغطية تكاليف تشريعات جديدة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع رؤساء حكومات الولايات في برلين اليوم الخميس قضايا رئيسية، ومنها تحديد الجهة الحكومية التي ستتحمل النفقات الإضافية الناجمة عن قوانين اتحادية.

كما تضغط الولايات من أجل إصلاحات واسعة لتبسيط وتحديث إداراتها.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مؤتمر رؤساء حكومات الولايات ظهر اليوم.

وسيُعقد اجتماع، لاحق مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية، وستعلن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات معا أي اتفاقات يُجرى التوصل إليها.