حصر عددي… اللجنة العامة لدائرة مركز وبندر سوهاج تعلن الإعادة بين 4 مرشحين للفوز بمقعدين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر سوهاج، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب. وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 566,528 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم 99,961 ناخبًا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 95,231 صوتًا، والأصوات الباطلة 4,430 صوتًا.

وأظهرت المؤشرات الأولية أنه من المرتقب أن تُجرى جولة الإعادة بين أربعة مرشحين هم:

علاء أبو ضوية (مستقل): 15,017 صوتًا

علي عناني (حزب الإصلاح والتنمية): 14,715 صوتًا

دياب محجوب (مستقل): 14,561 صوتًا

حازم حمادي (مستقل): 12,678 صوتًا

وكان قد تنافس بالدائرة الأولى 36 مرشحًا على مقعدين.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت، التي بدأت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين. تلت ذلك أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ثم الحصر العددي باللجان العامة.

وجاءت هذه الانتخابات ضمن 20 دائرة تمت إعادة التصويت فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى، وذلك لاختيار ممثلي المواطنين في مجلس النواب للدورة المقبلة.