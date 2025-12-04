وزير الطاقة التركي يحذر من تهديد إمدادات النفط والغاز بعد استهداف ناقلات

دعا وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إلى حماية إمدادات النفط والغاز في البحر الأسود، وذلك بعد استهداف ثلاث ناقلات روسية قبالة الساحل التركي.

وذكر الوزير التركي، أن بلاده لا تشعر بالقلق إزاء التهديد الذي تتعرض له الملاحة فحسب، بل أيضا إزاء خطي أنابيب تحت البحر، وهما "بلو ستريم" و"ترك ستريم"، اللذين ينقلان الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.

وفي إشارة إلى تخريب خط أنابيب "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا عام 2022، أشار بيرقدار، إلى اعتماد تركيا على الغاز المستورد.

وقال الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء: "ندعو جميع الأطراف إلى إبقاء البنية التحتية للطاقة بعيدة عن هذه الحرب، لأنها جزء من حياة الأفراد اليومية".

وأضاف بيرقدار: "علينا الحفاظ على تدفقات الطاقة بدون انقطاع في البحر الأسود ومضيقي (البوسفور والدردنيل)".

وكانت السلطات البحرية التركية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، تعرض ناقلة كانت تحمل شحنة من زيت دوار الشمس، كانت في طريقها من روسيا إلى جورجيا، لهجوم في البحر الأسود، وذلك بعد أيام من تعرض ناقلتي نفط روسيتين تابعتين لـ"أسطول الظل" لهجوم من جانب مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد الاثنين الماضي، هجوم أوكرانيا بمسيّرات على السفينتين الروسيتين، "كايروس" و"فيرات"، ووصفه بأنه "تصعيد مقلق" للصراع.