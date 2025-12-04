وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 76 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط "21 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و14 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و7 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة فورونيج ومسيّرتين اثنتين فوق كل من مقاطعات أوريول وريازان وتولا".

وأسقطت طائرة مسيرة واحدة، فوق منطقة موسكو، وكذلك الأمر فوق إقليم كراسنودار، ومقاطعتي ليبيتسك، ونيجني نوفجورود، إلى جانب إسقاط مسيّرة واحدة فوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.