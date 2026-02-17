 أردوغان يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة رسمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أردوغان يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة رسمية

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 10:14 ص

• من المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان اليوم مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تليها أخرى على مستوى الوفود

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إسطنبول متوجها إلى إثيوبيا في زيارة رسمية.

وأفاد مراسل الأناضول بأنه كان في وداع الرئيس أردوغان بمطار أتاتورك الدولي، والي إسطنبول داود غل، ومسؤولون آخرون في الحكومة وحزب العدالة والتنمية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان اليوم مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تليها أخرى على مستوى الوفود، ثم يترأسان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

كما من المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، قبل أن يختتم الرئيس أردوغان زيارته بحضور مأدبة عشاء يقيمها آبي أحمد على شرف الرئيس التركي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك