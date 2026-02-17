أردوغان يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة رسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• من المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان اليوم مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تليها أخرى على مستوى الوفود

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إسطنبول متوجها إلى إثيوبيا في زيارة رسمية.

وأفاد مراسل الأناضول بأنه كان في وداع الرئيس أردوغان بمطار أتاتورك الدولي، والي إسطنبول داود غل، ومسؤولون آخرون في الحكومة وحزب العدالة والتنمية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان اليوم مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تليها أخرى على مستوى الوفود، ثم يترأسان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

كما من المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، قبل أن يختتم الرئيس أردوغان زيارته بحضور مأدبة عشاء يقيمها آبي أحمد على شرف الرئيس التركي.