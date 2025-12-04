طبيب المنتخب يكشف مدة غياب كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

وفي صباح اليوم، توجّه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.