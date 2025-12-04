القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في الزوايدة بقطاع غزة، إن وتيرة العمليات العسكرية ما تزال مرتفعة في مختلف مناطق القطاع، خصوصًا في المناطق الشرقية، موضحا أن حي الشجاعية شهد فجر اليوم تقدّمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية من المناطق المصنّفة «صفراء» نحو المناطق «البيضاء» المتاخمة لها، لمسافات محدودة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضًا أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، وجميعها تقع شرق غزة، كما سُجّلت وتيرة مماثلة من القصف في شمال القطاع، وتحديدًا في جباليا وبيت لاهيا، بفعل المدفعيات المنتشرة على امتداد الحدود الشرقية لغزة.

ونوه المراسل إلى أن الآليات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه منازل السكان، في المحافظة الوسطى، وبالأخص في الجهة الشرقية الشمالية لمخيم البريج.

وذكر أن خان يونس شهدت خلال الأيام الأخيرة، عمليات نسف متكررة لعدد من المربعات والأحياء السكنية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الذي نفّذ عدة غارات على المناطق الشرقية للمدينة، وكذلك على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، المصنّفة أيضًا ضمن «المناطق الصفراء» التي تنتشر فيها الآليات الإسرائيلية.

وأشار المراسل، إلى أن القطاع شهد أمس سلسلة غارات أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأتان، في قصف استهدف منطقة المواصي غرب القطاع.