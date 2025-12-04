رئيس اقتصادية قناة السويس يعقد لقاءات استراتيجية مع كبرى الشركات الأمريكية في واشنطن

استكمل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب سلسلة لقاءات مثمرة في مدينة نيويورك استمرت يومين، تضمنت عقد اجتماعات مكثفة وموائد مستديرة مع كبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والشركات الأمريكية العالمية، لبحث فرص التعاون في قطاعات الدواء والطاقة واللوجستيات وصناعة السيارات، وذلك بحضور ممثلين عن السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري.

واجتمع جمال الدين مع مسؤولي شركة ميرك العالمية المتخصصة في الرعاية الصحية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تقديم حلول صحية مبتكرة، وبحث إمكانية توطين صناعات الأدوية واللقاحات والعلاجات البيولوجية في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بما يخدم الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن توطين هذا القطاع الحيوي يمثل أحد أركان الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

كما شارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة نظمتها "ماكلارتي أسوشيتس"، المتخصصة في الاستشارات التجارية الدولية وإدارة المخاطر، بحضور ممثلين عن شركات بارزة مثل Space X، وLucid Motors للسيارات الكهربائية، وEurasia Group، وContinental Strategy، ومعهد الشرق الأوسط. استعرض جمال الدين خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الراغبة في التوسع خارج الولايات المتحدة عبر بوابة المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة وموانئها على البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن تطوير 4 مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع 6 موانئ تابعة لتحقيق استراتيجية توطين 21 قطاعًا متنوعًا بين أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية.

كما شارك جمال الدين في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة DLA Piper القانونية العالمية، قدم خلالها عرضًا حول الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعرض التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وأبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، ومدى جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستقبال الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة والكوادر البشرية المدربة، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تجعل المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة عالميًا.

كما حضر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور ستيف لوتس ممثل الغرفة، ومشاركة كبرى الشركات الأمريكية والعالمية أبرزها Caterpillar، Bechtel، Citi Bank، CMA CGM، بالإضافة إلى "نافذ إنترناشيونال"، وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، واتحاد المنسوجات. وأوضح جمال الدين أن جاهزية بيئة الأعمال بالمنطقة أدت إلى نجاح المستثمرين وتوسعاتهم خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن جهود تطوير البنية التحتية والموانئ والتحول الرقمي في الخدمات الجمركية وخدمات الشباك الواحد، تعزز مناخ الاستثمار وتشجع على تكامل سلاسل التوريد لمختلف القطاعات الصناعية.

وعقد جمال الدين اجتماعًا هامًا مع قيادات شركة بلومبرج جرين للأنظمة اللوجستية، بحضور فيليب بلومبرج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وجيف سبيكس نائب الرئيس، لمناقشة مشروع إنشاء صوامع للغلال في ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل التبريد (Cold Chain)، بما يعزز قدرات المنطقة كمركز لوجستي عالمي لتداول الحبوب. وأعرب ممثلو الشركة عن نيتهم زيارة مصر الأسبوع المقبل لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع والتنسيق مع المنطقة والجهات المعنية بالدولة.