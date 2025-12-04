 موسكو تتوعد الاتحاد الأوروبي برد قاس حال اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد الأصول الروسية - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 4:18 م القاهرة
موسكو تتوعد الاتحاد الأوروبي برد قاس حال اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد الأصول الروسية

سبوتنيك
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:42 م

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه «رداً قاسياً» من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: «بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطاتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد، لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا. بالمناسبة، سيأتي رد فعل مماثل من جانبنا، وبالطبع، لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه، أكرر، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيكتشف وسيلة تمكنه من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، مضيفا أنه يتفهم المخاوف التي عبرت عنها بلجيكا التي يوجد فيها معظم تلك الأصول.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس: «هدفنا هو إيجاد سبيل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة قبيل اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، أي قبل عيد الميلاد، وستعلن المفوضية الأوروبية عن قراراتها خلال الأيام المقبلة».

