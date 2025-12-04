يو بي إس: ثروة مليارديرات العالم تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق في 2025

ذكر بنك "يو بي إس" السويسري، اليوم الخميس، أن ثروة مليارديرات العالم سجلت رقما قياسيا قدره 8ر15 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيرا إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، وبـ"أكبر موجة للتوريث متعدد الأجيال" سجلها البنك على الإطلاق.

وأفاد بنك "يو بي إس"، الذي قدم تقريره الحادي عشر بشأن "طموحات المليارديرات"، بارتفاع عدد المليارديرات في أنحاء العالم، حيث وصل الرقم في الوقت الحالي إلى 2919 مليارديرا، بالمقارنة مع 2682 مليارديرا في عام 2024.

وأوضح البنك أن العدد يضم 2545 رجلا و374 امرأة فقط.

وكان للولايات المتحدة نصيب الأسد من حيث أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، حيث أن لديها 924 مليارديرا يمتلكون ما مجموعه نحو 9ر6 تريليون دولار، تليها الصين التي لديها 470 مليارديرا بثروة إجمالية تبلغ نحو 8ر1 تريليون دولار.