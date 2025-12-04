بوتين يستبعد العودة إلى مجموعة السبع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للهند اليوم الخميس، إن بلاده لا تسعى إلى الانضمام مجددا إلى مجموعة السبع (جي 7) للدول الصناعية الكبرى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن بوتين قوله في مقابلة مع محطة "إنديا توداي"، إن حصة مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي تتقلص منذ أعوام.

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وينضم الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات.

وتم استبعاد روسيا من المجموعة - التي كانت تعرف من قبل بمجموعة الثماني- بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بالقوة، في عام 2014.