أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي موقف بلادها المعلن منذ عام 1972، والقائم على "تفهم واحترام" موقف الصين بشأن تايوان، في تصريح اعتبره بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الصينية محاولة للتراجع عن تصريحاتها الأخيرة، والتي أثارت نزاعاً مع الصين، وفق "بلومبرج".

وقالت تاكايشي خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إن "الموقف الأساسي للحكومة اليابانية تجاه تايوان لم يتغير عن ذلك الوارد في البيان المشترك بين اليابان والصين لعام 1972"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وجاء تصريحها رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي تحول في الموقف الرسمي الذي ينص على أن طوكيو تحترم رؤية الصين لتايوان بوصفها "جزءاً لا يتجزأ من أراضيها". لكن التصريح لم يتضمن موافقة صريحة على مبدأ "الصين الواحدة"، حسبما ذكرت الوكالة.

"تاكايتشي رضخت أخيراً"

وتصدرت صباح الخميس، عبارة "ساناي تاكايشي رضخت أخيراً" قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع "ويبو"، المنصة الشبيهة بـ"إكس" في الصين.

ورأى بعض المستخدمين أن تصريحات تاكايشي الأخيرة تشير إلى تراجع رئيسة الوزراء اليابانية، فيما قال آخرون إن الموقف لا يزال بحاجة إلى مزيد من الإيضاح.

وكانت تاكايشي قد ألمحت الشهر الماضي، إلى أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعاً يهدد بقاء" اليابان، في تلميح إلى احتمال مشاركة بلادها عسكرياً مع دول أخرى في مثل هذا السيناريو.

ومنذ ذلك الحين، دخلت طوكيو وبكين في سجال اتخذت خلاله الصين إجراءات اقتصادية ودبلوماسية مختلفة ضد اليابان.

البيان المشترك لعام 1972

وفي البيان المشترك الذي أسس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من نصف قرن، قالت اليابان إنها "تفهم وتحترم تماماً" رؤية الصين التي تعتبر تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من أراضيها، وفقاً لوزارة الخارجية اليابانية.

ومنذ أن أدلت تاكايشي بتصريحاتها مطلع الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أكثر من مرة أن موقف اليابان لم يتغير منذ عام 1972، لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للصين حتى الآن.

وفي سيناريو افتراضي لاندلاع نزاع عسكري في مضيق تايوان، قد تنخرط القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، والبالغ عددها عشرات الآلاف، في القتال، ما يجعلها هدفاً للهجمات، ويزيد مخاطر انجرار اليابان إلى مواجهة؛ بسبب تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

كما يعيش مئات الآلاف من المواطنين اليابانيين في تايوان، أو يتنقلون إليها بشكل متكرر، ويظل حجم التجارة بين الجانبين مهماً لطوكيو، خصوصاً في ما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات.

وخلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان واليابان السنوي، الخميس، كان من المقرر أن يوقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي واتفاقاً بشأن التجارة الرقمية، وفقاً لبيان صادر في هذا الشأن.