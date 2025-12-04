شهد معرض الدفاع المصري الدولي "EDEX 2025"، حضورًا إماراتيًا لافتًا من خلال جناح متكامل تنظمه مجموعة أدنيك، وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات.

ويضم الجناح، 7 جهات وطنية رائدة في الصناعات الدفاعية والخدمات المتقدمة، ما يعكس قوة الحضور الإماراتي وريادته في قطاع الدفاع على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية والعسكرية في مجموعة أدنيك المنظمة للجناح الإماراتي، خلال تصريحات خاصة لـ"الشرروق"، أن مشاركة دولة الإمارات في "EDEX 2025" تأتي بهدف إبراز التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته الدولة في مجالات الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدفاعية العالمية، إلى جانب توسيع حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح المنصوري، أن الجناح الإماراتي يضم سبع جهات وطنية بارزة هي: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إيدج، ومجموعة كاليدوس القابضة، وشركة جال، وشركة أمرك، ومجلة الجندي، إضافة إلى مجموعة أدنيك.

وبين أن هذه الجهات تستعرض أحدث الابتكارات الدفاعية المتقدمة، ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية التشغيل، والحلول البحرية والجوية، ومنصات الصواريخ، والمركبات المدرعة، والاتصالات الآمنة، وحلول الصيانة والدعم الفني.

وأكد المنصوري، أن مجموعة إيدج تقدم حلولاً متطورة تشمل الذخائر الموجَّهة، المنصات البحرية والجوية، وأنظمة الدفاع المتقدمة، فيما تعرض مجموعة كاليدوس عددًا من الأنظمة المطوَّرة محليًا مثل مركبة الدعم القتالي المدرعة MATV ومنصة إطلاق الصواريخ AlHeda.

كما تبرز شركات مثل أمرك وجال قدراتها في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات اللوجستية المتخصصة في قطاعي الفضاء والطيران.

وأشار المنصوري، إلى أن المشاركة الإماراتية في المعارض الدفاعية الدولية تلعب دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، وتعزيز العلاقات الدفاعية الدولية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع حضور التكنولوجيا الإماراتية على منصات عالمية مرموقة، إلى جانب دعم منظومة البحث والتطوير والابتكار داخل الدولة.

وأضاف أن الإمارات تعمل باستمرار على ترسيخ مكانتها كمحفز رئيسي لتكنولوجيا الدفاع في المنطقة والعالم، من خلال تطوير منظومة صناعية متكاملة يقودها مجلس التوازن، وشركات وطنية تمتلك قدرات هندسية وتصنيعية منافسة عالميًا.

وفي ختام حديثه، أكد المنصوري، أن دولة الإمارات تستعد لمشاركات واسعة في عدد من المعارض الدفاعية الكبرى خلال عام 2026 وما بعده، من بينها: يومكس، وسيمتكس، وISNR، وآيدكس 2027، ونافدكس، إضافة إلى مشاركات دولية أخرى؛ مما يعكس استمرار الحضور الإماراتي القوي وتوسّع دوره في الساحة الدفاعية العالمية.

ويأتي حضور الإمارات في "EDEX 2025" ليؤكد مكانتها كقوة صاعدة في قطاع الصناعات الدفاعية، وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة تُعزِّز الأمن وتدعم استراتيجيات التطوير المستدام في هذا القطاع الحيوي.