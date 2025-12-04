بريطانيا تفرض عقوبات على جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي

فرضت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي "جي آر يو" بسبب هجوم بغاز أعصاب تقول لندن إنه تم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما استدعت بريطانيا السفير الروسي لدى لندن بعدما خلص تحقيق إلى أن بوتين مسؤول عن الهجوم الذي وقع على الأراضي البريطانية في عام 2018.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنه تم فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي بالكامل بسبب الهجوم الذي وقع في مدينة سالزبوري واستهدف سيرجي سكريبال، العميل السوفيتي السابق الذي انشق ولجأ إلى بريطانيا.

ولقيت امرأة بريطانية، تدعى دون ستورجيس، حتفها بعد تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقال القاضي البريطاني السابق في المحكمة العليا، أنتوني هيوز، الذي قاد التحقيق في وفاة ستورجيس، إن الهجوم على سكريبال "لا بد أنه تم بتفويض من أعلى مستوى" أي من الرئيس بوتين.