بدأت منصة مصر العقارية الرسمية، اليوم الإثنين، تخصيص 2986 وحدة سكنية بمشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر ضمن المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية.

وفتحت المنصة في العاشرة صباحًا باب التخصيص الإلكتروني بأسبقية الحجز للوحدات بعد تأجيل الإجراءات بسبب "تحديثات تنظيمية".

وشهدت الصفحة الرسمية للمنصة على موقع "فيسبوك" شكاوى من حاجزين بشأن سرعة تخصيص الوحدات فور فتح باب الحجز، إذ أشار مستخدمون إلى استخدام برامج إلكترونية و"بوتات" للحجز، بينما اشتكى آخرون من تعطل الموقع الإلكتروني

وقال أحد المعلقين: "إزاى الشقق اتحجزت وإحنا على الموقع من قبل ما أيقونة الحجز تظهر والموقع يقع"، وأضاف آخر: "الساعة 10 كله نازل تم الحجز".

كما تضمنت شكاوى الحاجزين تعطل الموقع الإلكتروني لفترات طويلة؛ إذ كتب أحد المستخدمين: "أنا دخلت الموقع وخرجني بعد 3 دقايق ومش عايز يفتح تاني لحد الساعة 11:45 دقيقة ودايما تطلع الرسالة دي (يرجى الانتظار جاري تسجيل الدخل) طوال ساعتين إلا ربع، واتصلت بخدمة العملاء قالتلي يا فندم الموقع شغال تمام ومفيش أي مشكلة!"

ومنتصف نوفمبر الماضي، طرحت وزارة الإسكان 25 ألفًا و12 وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وتضمن الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية (بالإسكان المتنوع) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وكان مقررًا بدء التخصيص الإلكتروني يوم 11 يناير الجاري إلا أن عطلا فنيا ضرب الموقع، قبل أن تعلن منصة مصر العقارية عن "تحديثات تنظيمية محدودة تهدف إلى تعزيز الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة للمستخدمين".

ووفقا للجدول الزمني المحدث، تحدد يومي الأحد والاثنين 18 و19 يناير لتخصيص وحدات مشروع "ديارنا"، يليهما مشروع "ظلال" يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ثم مشروع "الإسماعيلية" يوم الخميس 22 يناير.

وأخيرًا مشروعات "جنة، وسكن مصر، وروضة العبور، والإسكان الحر" يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.