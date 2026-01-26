العثور على جثة شخص خلف مبنى مجلس المدينة في أبو حمص



عثر أهالي مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة على جثمان شخص في العقد الخامس من العمر، خلف مبنى مجلس المدينة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالي على شخص مُغشى عليه خلف مبنى الوحدة المحلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الشخص متوفى ويُدعى "رمضان ربيع عبدالفتاح"، 42 عاما، وغير معلوم سبب الوفاة، وبمناظرة الجثمان قررت النيابة العامة عرضه على الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها، وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.