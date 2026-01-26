 دونجا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام بتروجت - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 8:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

دونجا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام بتروجت

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 7:45 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 7:45 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي  أقيم  على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

وشهدت التدريبات مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بصورة طبيعية في الفقرتين البدنية والفنية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك