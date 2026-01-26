دونجا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام بتروجت

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

وشهدت التدريبات مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بصورة طبيعية في الفقرتين البدنية والفنية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز