الاحتلال يقتحم شارع المطار شمال القدس ويشرع في عملية عسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال شارع المطار، شمال القدس المحتلة، وأغلقت طرقاً رئيسة، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وعرقلة تحركاتهم، ما تسبب في تعطيل المدارس في المنطقة أيضًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أزالت صباح اليوم قطعاً من جدار الفصل العنصري، لتسهيل دخول الآليات العسكرية من مدينة القدس لمنطقة شارع المطار، وفق وكالة صفا.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية مشابهة قبل أسابيع في بلدة كفر عقب المجاورة، هدمت خلالها منشآت للمواطنين واعتدت على السكان ومحلاتهم التجارية، تحت ذريعة فرض القانون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واستهدافها لكل ما هو فلسطين ولا سيما في مدينة القدس ومحيطها.