واشنطن: سنواصل حرمان الحوثيين من الموارد اللازمة لمواصلة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنها "ستواصل حرمان الحوثيين في اليمن من الموارد اللازمة لمواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار".

يأتي ذلك في تصريح لنائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، نشرته السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على منصة إكس.

وقال بيجوت، "تستهدف الولايات المتحدة شبكة من الجهات الخبيثة المتورطة بشكل عميق في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة والتهريب وشراء الأسلحة التي ينفذها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني على مستوى العالم".

وأضاف، "سنواصل حرمان الحوثيين من الموارد اللازمة لمواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد حلفائنا وشركائنا".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذه التصريحات.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لمرات عديدة فرض عقوبات على جماعة الحوثي.