الجيش السوداني يسترد منطقة بولاية النيل الأزرق من الدعم السريع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، استرداده منطقة السِّلِك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا، بعد دحر قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية/ شمال.

وقالت الفرقة الرابعة مشاة للجيش في بيان:"تمكنت قواتنا من استرداد منطقة السِّلِك بإقليم النيل الأزرق" (جنوب شرق).

وأوضحت أن ذلك جاء "بعد عملية عسكرية محكمة أسفرت عن دحر المليشيات"، في إشارة إلى الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال.

و"أسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، بحسب الفرق الرابعة.

وتصدى الجيش، الأحد، لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال على منطقتي السِّلِك وملكن في النيل الأزرق، بحسب مصادر عسكرية للأناضول.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت مصادر عسكرية للأناضول إن الجيش دحر "قوات الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال من بلدة هَبِيلا بولاية جنوب كردفان (جنوب).

ويسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/ شمال الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.