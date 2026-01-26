الجيش السوداني يسترد منطقة بولاية النيل الأزرق من الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، استرداده منطقة السِّلِك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا، بعد دحر قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية/ شمال.
وقالت الفرقة الرابعة مشاة للجيش في بيان:"تمكنت قواتنا من استرداد منطقة السِّلِك بإقليم النيل الأزرق" (جنوب شرق).
وأوضحت أن ذلك جاء "بعد عملية عسكرية محكمة أسفرت عن دحر المليشيات"، في إشارة إلى الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال.
و"أسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، بحسب الفرق الرابعة.
وتصدى الجيش، الأحد، لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال على منطقتي السِّلِك وملكن في النيل الأزرق، بحسب مصادر عسكرية للأناضول.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت مصادر عسكرية للأناضول إن الجيش دحر "قوات الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال من بلدة هَبِيلا بولاية جنوب كردفان (جنوب).
ويسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/ شمال الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.