وزير خارجية السعودية: علاقاتنا بالإمارات مهمة ومختلفون في الرؤى بشأن اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن علاقات المملكة بالإمارات العربية المتحدة تعد مهمة للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أهمية توافر علاقة قوية وإيجابية مع الإمارات.

ونقل موقع "العربية نت"، اليوم الاثنين، عن الوزير بن فرحان قوله، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في بولندا، إن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن.

وأضاف أن "الإمارات قررت الخروج من اليمن بشكل كامل، وأعتقد هذا الأمر أساسي لاستمرار العلاقات القوية مع الإمارات تعود بالنفع على البلدين".

وكانت السعودية شددت على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية ، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.