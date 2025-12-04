دافع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قراره بتعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان، رئيسا لجهاز الموساد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، خلال رئاسته لاجتماع الحكومة للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2026، اليوم الخميس.

ووصف نتنياهو، سكرتيره العسكري بأنه «قائد بارع، يمتلك صفات القيادة والإبداع والحنكة والدهاء»، قائلًا إنه يتسم بصفتين قويتين وهما: المبادرة والسعي.

وقال إن «غوفمان، كان الضابط الأقدم في الجيش الإسرائيلي الذي اندفع إلى ساحة المعركة في 7 أكتوبر 2023».

وأضاف: «أُصيب في المعركة وتعافى، وهو يقوم بعملٍ جبارٍ من أجل أمن إسرائيل. وأنا متأكدٌ من أنه سيواصل القيام بذلك بنشاطٍ أكبر في منصبه القادم في الموساد».

وقالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع، في شهر يونيو المقبل، بعد خمس سنوات على تولّيه المنصب.

وبحسب الإعلام العبري، فإن نتنياهو أقدم خلال الأسابيع الماضية على التدخل في التعيينات الداخلية في الموساد استعدادًا لمرحلة ما بعد برنياع، وفق مصادر وصفتها «كان 11» بأنها مطّلعة على التفاصيل.

واعتبر مسئولون سابقون في الأجهزة الأمنية أن هذه الخطوة تُظهر رغبة نتنياهو في «إحكام القبضة» على الموساد، على غرار ما حدث في تعيين دافيد لرئاسة الشاباك.

وأشارت القناة إلى أن التدخل في التعيينات الحسّاسة داخل الأجهزة الأمنية يثير قلقًا لدى مسئولين سابقين يرون أن الخطوات الأخيرة تعكس محاولة لترسيخ نفوذ سياسي مباشر داخل جهازي الاستخبارات.