العراق يتراجع عن تصنيف حزب الله والحوثي منظمات إرهابية: القائمة نُشرت قبل إتمام التنقيح

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع بشأن تصنيف حزب الله والحوثي منظمات إرهابية.

وأشارت في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية، الخميس، إلى «قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001».

وأضافت أن «الموافقة العراقية انحصرت حصراً بالأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج كيانات أخرى في القائمة لم يكن جزءاً من قرارها، بل جاء نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح».

وأشارت إلى أنه «سيتم تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية عبر رفع تلك الأحزاب والكيانات التي لا علاقة لها بالتنظيمين الإرهابيين من السجل المنشور».

وفي وقت سابق، صنّفت الجريدة الرسمية في العراق «الوقائع العراقية»، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، ضمن قوائم الإرهاب، استناداً إلى قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الجريدة في عددها الجديد، اطلعت عليها صحيفة «بغداد اليوم»، إن «التحديث يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله».

كما نشرت الوقائع العراقية، تعديلاً يتعلق بصفة الرئيس السوري المؤقت، إذ تم تغيير تصنيف أبو محمد الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، إلى أحمد الشرع، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.