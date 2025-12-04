الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة مع الشركة العربية العالمية للبصريات في مجال التكامل الصناعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية العالمية للبصريات؛ لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات.

وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي؛ لتوطين التكنولوجيا في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، عن تقديره لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع؛ لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.