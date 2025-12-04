 ضبط شخص وسيدة يعلنان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 1:00 م القاهرة
ضبط شخص وسيدة يعلنان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 12:53 م

ألقت مباحث الآداب العامة القبض على شخص وسيدة يستخدمان تطبيقًا هاتفيًا للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمين استغلّا التطبيق للإعلان عن نشاطهما الإجرامي للراغبين في المتعة مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط المتهمين بحوزتهما هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب على النحو المشار إليه.

وجاءت العملية في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

