وزير خارجية ألمانيا يبدي انفتاحا مبدئيا على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل تعويضات أوكرانيا

أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انفتاحا مبدئيا حيال إتاحة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا أيضًا لصندوق تعويضات لصالح أوكرانيا. لكنه شدّد على أن مقترحات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن يجب دراستها أولًا.

وجاءت تصريحات فاديفول اليوم الخميس قبل بدء الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"هذا بالطبع مجال قانوني جديد"، وأردف:"لكن الحكومة الألمانية تسعى إلى تحقيق هدف سياسي واضح يتمثل في جعل هذه الأصول قابلة للاستخدام، لأن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم المالي، ولأنه سيتعين على روسيا أن تتحمل المسؤولية عن حربها المخالفة للقانون الدولي. لذلك نجري الآن مشاورات مكثفة مع جميع الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى نتيجة مثمرة في المجلس الأوروبي قبل عيد الميلاد".

وبحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، تخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأن تقوم ألمانيا وعدة دول أخرى، مثل بلجيكا، بتوفير الأموال الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا. ويجري النقاش حول إمكانية إنشاء قرض تعويضات تصل قيمته إلى 210 مليار يورو. وتأمل فون دير لاين (المنتمية أيضا إلى حزب ميرتس المسيحي) أن يوافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على خطتها خلال قمّتهم التي ستنعقد في الشهر الحالي بعد أسبوعين.

ولا تزال الحكومة الألمانية تتكتّم على حجم الأموال التابعة للبنك المركزي الروسي المودعة في ألمانيا. وآخر ما تم الإعلان عنه فقط هو أنه تم تجميد أو تعطيل أصول بقيمة تبلغ نحو 5ر3 مليار يورو في إطار الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتُقدر أصول البنك المركزي الروسي التي تديرها المؤسسة المالية البلجيكية يوروكلير بنحو 185 مليار يورو. وطالبت الحكومة البلجيكية مرارًا بمشاركة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لتقليل خطر أن تصبح بلجيكا الهدف الوحيد لأي إجراءات انتقامية محتملة.