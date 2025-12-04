 ضبط 4 أشخاص يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025
ضبط 4 أشخاص يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:25 م

ألقت مباحث الآداب القبض 4 أشخاص يستقطبن الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إستخدام (شخص، و3 سيدات) تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

