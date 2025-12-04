 انتخابات النواب 2025.. أمن البحيرة تضبط شخصا يقدم رشاوى انتخابية بدمنهور - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 2:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

انتخابات النواب 2025.. أمن البحيرة تضبط شخصا يقدم رشاوى انتخابية بدمنهور

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 2:25 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على شخص يقوم بتقديم رشاوى للمواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدمنهور.

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور من ضبط الشخص أثناء تواجده بشارع محيط باللجنة، وبحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح المرشح.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك