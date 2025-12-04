سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على شخص يقوم بتقديم رشاوى للمواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدمنهور.

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور من ضبط الشخص أثناء تواجده بشارع محيط باللجنة، وبحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح المرشح.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.