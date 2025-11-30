وزير الخارجية التركي: هدفنا رفع العقوبات عن إيران في إطار القانون الدولي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هدف بلاده هو رفع العقوبات المفروضة على إيران ضمن إطار القانون الدولي، وتحقيق التكامل الإقليمي بأسرع وقت ممكن، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في مجالات أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في العاصمة طهران.

وصرح فيدان، بأن أنقرة أكدت دائما لإيران وقوفها إلى جانبها في المفاوضات النووية، وأنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها بهذا الشأن.

وتسعى إيران، إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وأوضح أن محادثاته مع عراقجي كانت مثمرة للغاية، وأنهما ناقشا العديد من القضايا التي تخص بشكل مباشر رفاه واقتصاد تركيا وإيران، وخاصة التجارة والطاقة.

وأشار فيدان، إلى وجود العديد من الأمور التي يجب القيام بها في العلاقات الثنائية بغية تطوير التجارة بين البلدين، لا سيما زيادة عدد المعابر الحدودية وجعلها أكثر فاعلية.

وأضاف قائلا: "كدولتين، تأخرنا قليلا في مجالات الاتصال والنقل والخدمات اللوجستية، علينا اتخاذ خطوات في هذا الصدد".

وذكر أن الطرفين يتفاعلان بشكل مكثف ويتبادلان التجارة، وأن ملايين الأشخاص يسافرون سنويا بين تركيا وإيران، مشددا في هذا السياق إلى ضرورة تنفيذ مشاريع ملموسة لتطوير هذا الأمر بطريقة أكثر تنظيما.

وفي إشارة إلى تصريحات عراقجي حول الافتتاح الوشيك للقنصلية العامة الإيرانية في ولاية وان التركية، قال فيدان: "ننتظر بفارغ الصبر افتتاح قنصليتكم في وان. لقد وعدتُ زميلي الموقر (عباس عراقجي) بأنه إذا جاء للافتتاح، فسأكون معه هناك وسنفتتحها معا".

ولفت فيدان، إلى وجود مشاكل متعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية ناجمة عن الاضطرابات في المناطق المجاورة للبلدين، وأن التعاون مع إيران ضروري في هذا المجال.

واستطرد: "ناقشنا أيضا كيفية مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل مشترك، لا سيما تلك الوافدة من أفغانستان، وكيفية العمل مع الحكومة الأفغانية في هذا الخصوص".

وأوضح أن الاجتماع التاسع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا وإيران سيُعقد في إيران خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقبلة لطهران، وأن زيارته الحالية لإيران تعتبر تحضيرا لتلك الزيارة المرتقبة.