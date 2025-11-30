بابا الفاتيكان: إسرائيل لا تقبل حل الدولتين لكنه الحل الوحيد لإنهاء النزاع

قال بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، مساء اليوم الأحد، إن «الفاتيكان يعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حلّ الدولتين».

وأضاف في تصريحات، خلال رحلته من أنقرة إلى بيروت: «إسرائيل في هذه اللحظة لا تقبل حل الدولتين لكننا نراه الحلَّ الوحيد الذي يمكن أن يقدّم مخرجا للنزاع».

وفيما يخصّ الحرب الأوكرانيّة، استطرد: «هناك اليوم مرة أخرى مقترحات ملموسة للسلام في أوكرانيا»، وذلك وفقًا لما نشره موقع فضائية «mtv» اللبنانية.

وعلى وقع الدبكة ونثر الأرز، وصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، إلى القصر الجمهوري اللبناني، المحطة الأولى من زيارته.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تخلّل مراسم الاستقبال عرض ضوئيّ أقيم عند واجهة قصر بعبدا.

وعُرضت خلال العرض الضوئي صورة البابا والأرزة اللبنانية، محاطتان بحمامات السلام وبشعار دولة الفاتيكان.

فيما ألقى البابا لاوون الرابع عشر التحية من عربته، على المواطنين المحتشدين لاستقباله على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، وسط تساقط المطر.

وكان في استقبال البابا لدى وصوله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون.