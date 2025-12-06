 وزير الأوقاف يتفقد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم - بوابة الشروق
وزير الأوقاف يتفقد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 2:50 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 2:50 م

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي أُقيم بالتزامن مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية.

وأبرز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من خلال المعرض مكانته باعتباره جسرًا للتواصل الحضاري؛ إذ استعرض مجموعة واسعة من الإصدارات التي تُعنى بإحياء التراث الإسلامي، من فقه وتفسير وحديث، إلى جانب الإصدارات الثقافية الحديثة الموجهة لمختلف الفئات العمرية، بعدد من اللغات العالمية، بما يعزّز انتشار المعرفة ويعمّق التفاعل مع الثقافات المختلفة.

يأتي هذا المعرض ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدعم التواصل العالمي، وترسيخ دور مصر الرائد في إثراء الساحة الفكرية، وتعزيز الإبداع العلمي والثقافي، بما يواكب تطلعات العصر ويُسهم في إبراز الرسالة الحضارية للدولة المصرية.

