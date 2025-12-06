باكستان تعلن مقتل 7 مسلحين في خيبر بختونخوا المجاور لأفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت باكستان، السبت، مقتل 7 مسلحين في عمليات ضد جماعات مسلحة في إقليم خيبر بختونخوا المجاور لأفغانستان.

وأفادت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، في بيان، بتنفيذ عمليتين منفصلتين ضد جماعات مسلحة في إقليم خيبر بختونخوا.

وأضافت أن العمليتين أسفرتا عن مقتل 7 مسلحين، وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى استمرار العمليات الأمنية بالمنطقة لمكافحة الإرهاب.

ومطلع ديسمبر الجاري، أعلنت باكستان تحييد أكثر من 100 مسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار العمليات بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وتتركز هجمات الجماعات المسلحة في باكستان بشكل خاص في ولايتي خیبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيتين لأفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق عرقيتي البشتون والبلوش هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في هاتين الولايتين.