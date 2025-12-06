مقتل 10 أشخاص جراء إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا

قال مسئولون إن 10 أشخاص - على الأقل - قتلوا جراء إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا، خلال ساعة مبكرة من صباح السبت.

ووقع الهجوم حوالي الساعة الرابعة صباحًا (بتوقيت جنوب إفريقيا)، عندما اقتحم مسلحون المبنى وأطلقوا النار على الأشخاص الموجودين بداخله.

وأدى الهجوم إلى إصابة عدد من الأشخاص، ونُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، لوكالة «فرانس برس»، إن نحو 25 شخصًا أصيبوا بالرصاص، لافتة إلى نقل نحو 14 شخصًا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عددًا من المشتبه بهم دخلوا إلى الفندق قبل أن يطلقوا النار عشوائيًا على من بداخله.