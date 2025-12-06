إسبانيا: عنف المستوطنين بالضفة خرج عن السيطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم السبت، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف ألباريس: «واجهنا انتقادات بسبب اعترافنا بالدولة الفلسطينية، لكننا فعلنا ذلك من أجل العدالة للشعب الفلسطيني».

وأكد ألباريس أن «حل الدولتين» هو المسار الحقيقي للسلام والاستقرار للفلسطينيين وللإسرائيليين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

واستطرد: «آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية، وهذا يعني أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة».

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتدى الدوحة 2025 في نسخته الثالثة والعشرين، تحت شعار «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس»، وذلك صباح اليوم بالدوحة.

وحضر الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.