سفير الصين بواشنطن يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أمريكا

دعا السفير الصيني بواشنطن شي فينج، إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في منتدى بالعاصمة الأمريكية، مشيرا إلى فرص جديدة في ضوء الخطة الخمسية الـ15 للصين.

ونقل تلفزيون الصين المركزي الرسمي، اليوم السبت، عن فينج، دعوته إلى توسيع الحوار والتفاعل بين حكومتي البلدين ومختلف القطاعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

ودعا شي أيضا إلى تعزيز مشروعات التعاون العملية في مجالات مثل الصناعات والخدمات الناشئة الاستراتيجية.

وحث السفير الصيني السياسيين الأمريكيين على ضخ طاقة إيجابية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، وليس تشويه صورة الصين أو وصفها بشكل سلبي.