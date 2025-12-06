 سفير الصين بواشنطن يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أمريكا - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 11:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

سفير الصين بواشنطن يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أمريكا

واشنطن-د ب أ
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:59 ص

دعا السفير الصيني بواشنطن شي فينج، إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في منتدى بالعاصمة الأمريكية، مشيرا إلى فرص جديدة في ضوء الخطة الخمسية الـ15 للصين.

ونقل تلفزيون الصين المركزي الرسمي، اليوم السبت، عن فينج، دعوته إلى توسيع الحوار والتفاعل بين حكومتي البلدين ومختلف القطاعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

ودعا شي أيضا إلى تعزيز مشروعات التعاون العملية في مجالات مثل الصناعات والخدمات الناشئة الاستراتيجية.

وحث السفير الصيني السياسيين الأمريكيين على ضخ طاقة إيجابية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، وليس تشويه صورة الصين أو وصفها بشكل سلبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك