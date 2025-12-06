 الجيش النيجري يعلن تحييد 205 إرهابيين خلال شهر نوفمبر - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 11:10 ص القاهرة
الجيش النيجري يعلن تحييد 205 إرهابيين خلال شهر نوفمبر

أ ش أ
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:34 ص

أعلنت قوات الدفاع والأمن في النيجر، أنها حيدت 205 إرهابيين وألقت القبض على 136 شخصا متورطين في أعمال إرهابية أو شبكات إجرامية تنشط داخل البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر جيش النيجر في نشرته الشهرية وفقا لموقع "انيامي" الإخباري النيجري، أن العمليات البرية والجوية أسفرت أيضا عن ضبط 26 قطعة سلاح بمختلف العيارات، و16 مخزن ذخيرة، و27798 طلقة، و72 ألفا و56 صاعق تفجير، و827 كيلوجراما من القنب الهندي، و12 كيلوجراما من الهيروين، ومصادرة 57897 لترا من الوقود المهرب، و24 قنبلة محلية الصنع.

وأفاد الجيش بأنه خلال الفترة نفسها، قتل خمسة مدنيين بشكل مأساوي جراء انفجار هذه العبوات الناسفة.

